İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-43” operasyonlarında; 1 ton 392 kg uyuşturucu madde, 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.



