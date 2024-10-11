İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya, "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-43” operasyonlarında; 1 ton 392 kg uyuşturucu madde, 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR