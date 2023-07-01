Kahramanmaraş'ta barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'ndeki 429 bin metrekarelik alana kurulan konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği ve konteynerlerin kurulumunun gerçekleştirildiği bölgede, sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapılacak.

Bölgede etkili olan sıcak havaya rağmen ekipler, 2 bin 900 konteynerin yerleştirildiği 57 futbol sahası büyüklüğündeki alanı hazır hale getirmeye çalışıyor.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından afetzedelerin barınması konusundaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.



