Aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 57 ilde zehir tacirlerine, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik “Narkoçelik-41” operasyonları düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-41" operasyonlarında, 967 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Operasyonlara 1603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeği katıldı.
"Narkoçelik-41" operasyonlarında; 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 644 zehir taciri gözaltına alındı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR