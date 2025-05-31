9 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Kaybolmuştu

Olay, Trabzon’un Çaykara ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları 6 Gün Sürdü

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız şekilde devam etti. Ekiplerin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da çalışmalara katılarak destek verdi. Dronlar, su altı kameraları ve iz takip köpekleriyle sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda 6. günün sabahında küçük çocuğun cansız bedenine dere yatağında ulaşıldı.

Trabzon’da Yas Hâkim

Trabzon son dakika haberleri arasında yer alan bu üzücü gelişme, bölgede derin üzüntüye neden oldu. Olay yerinde bulunan ekipler ve aile büyük bir acı yaşarken, çocuğun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.