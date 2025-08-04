İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında büyük bir suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, hesap hareketlerinde 1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

44 Şüpheli Gözaltında, 24’ü Tutuklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“6 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.”

6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 Milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık❗️



Şüphelilerden:

⛔️24’ü TUTUKLANDI.… pic.twitter.com/IAP8KTS7Cf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2025

Sahte Kripto Borsa ve Ürün Satışlarıyla Dolandırıcılık

Operasyon kapsamında yapılan tespitlerde şüphelilerin;

Kripto borsasında para kazanma vaadiyle sosyal medya ve sahte siteler üzerinden vatandaşları tuzağa düşürdüğü, 4. Kattan Düşen 14 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı İçeriği Görüntüle

Sahte ürün satış ilanları yla haksız kazanç elde ettiği,

Yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirdiği,

Yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı ortaya çıktı.

Operasyonun Gerçekleştirildiği İller

Operasyonlar İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli olarak;

Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman illerinde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Yerlikaya: "Siber Vatan’da Mücadele Kararlılıkla Sürüyor"

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: