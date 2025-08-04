İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında büyük bir suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, hesap hareketlerinde 1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
44 Şüpheli Gözaltında, 24’ü Tutuklandı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“6 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.”
6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 Milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2025
Şüphelilerden:
⛔️24’ü TUTUKLANDI.… pic.twitter.com/IAP8KTS7Cf
Sahte Kripto Borsa ve Ürün Satışlarıyla Dolandırıcılık
Operasyon kapsamında yapılan tespitlerde şüphelilerin;
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Kripto borsasında para kazanma vaadiyle sosyal medya ve sahte siteler üzerinden vatandaşları tuzağa düşürdüğü,
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Sahte ürün satış ilanlarıyla haksız kazanç elde ettiği,
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Yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirdiği,
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Yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı ortaya çıktı.
Operasyonun Gerçekleştirildiği İller
Operasyonlar İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli olarak;
Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman illerinde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.
Yerlikaya: "Siber Vatan’da Mücadele Kararlılıkla Sürüyor"
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”