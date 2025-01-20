Ancak, 6 Şubat 2023’te yaşanan "Asrın Felaketi" depreminde binası ağır hasar alarak yıkılmıştı.

Tarihi geçmişiyle bir sembol haline gelen Kara Lise, şimdi yeni binasıyla şehrin eğitim hayatına tekrar ışık tutmaya hazırlanıyor!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarihte çok önemli bir yere sahip olan bu okulun yeniden yapılmasının Kahramanmaraş’ın kültür hazinesine katkısının yadsınamayacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş Lisesi, yalnızca bir okul değil, Kahramanmaraş’ın eğitimdeki köklü geçmişinin simgesidir. Yeni binasıyla yeniden hizmete açılacak olan bu okul, hem tarihi mirasa sahip çıkacak hem de geleceğin nesillerini yetiştirmeye devam edecektir. Deprem sonrası başlatılan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kahramanmaraş Lisesi’nin yeniden yükselişi, şehrimiz için bir umut ve gurur kaynağıdır.”

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde Kara Lise, geçmişten gelen birikimi ve yeni binasıyla şehrin eğitimdeki gururu olmaya devam edecek.

Tarihi köklere sahip olan bu bina, modern eğitim anlayışıyla Kahramanmaraş’ın çocuklarına ilham kaynağı olacak.