Kahramanmaraş Barosu, sahte diploma çetesinin, 6 Şubat 2023 depremlerinde Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybeden avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı şekilde müdahale ettiğini tespit etti. Barodan yapılan açıklamada, "Baromuz mensubu, kıymetli meslektaşımızın manevi hatırasına yönelmiş bu alçak ve insanlık dışı girişimi şiddetle kınıyoruz. Bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz" denildi. Hatay Barosu da depremde yaşamını yitiren bir avukatın mezuniyet belgesinin sahtecilikle başka bir kişi adına kullanıldığını ortaya çıkardı.

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasıyla ilgili iddianamede, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silindiği ve bu kişilerin yerine, hukuk fakültesi mezuniyet belgesi talep eden şahısların kayıtlarının eklendiği belirtildi.

Kahramanmaraş Barosu, 6 Şubat depreminde Ezgi Apartmanı'nda 6 aylık bebeği Asude ve avukat eşi Ahmet Can Zabun ile birlikte hayatını kaybeden avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

"Bu ağır suçu işleyenler adalet önünde hesap verecek"

Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girilerek sahte elektronik imzalar ve usulsüz işlemlerle gerçekleştirilen eylemler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında, 6 depremlerinde vefat eden meslektaşlarımızdan Avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı biçimde müdahale edildiği tarafımızca öğrenilmiştir.

Baromuz mensubu, kıymetli meslektaşımızın manevi hatırasına yönelmiş bu alçak ve insanlık dışı girişimi şiddetle kınıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş; yalnızca bu vakayla sınırlı kalmamak üzere başkaca ihlal durumlarının da araştırıldığını, tüm sürecin tarafımızca yakından takip edildiğini belirtmek isteriz.

Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına Kahramanmaraş Barosu olarak müdahillik talebinde bulunacağımızı, yargılamayı titizlikle takip edeceğimizi ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.