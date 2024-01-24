Adana Cezaevi'nden tahliye edilen ve yüzde 80 zihinsel engelli olduğu belirlenen 50 yaşındaki Erdal Türk, kayboldu. Ailesi, Türk'ün neden ve nasıl kaybolduğunu bilmediklerini belirterek, haberin duyulmasını sağlamak için yardım çağrısında bulunuyor.

Erdal Türk'ün cezaevinden tahliye edilmesinin ardından kaybolması ailesini endişelendirdi. Türk'ün zihinsel engelli olması, kayboluşunu daha da kaygı verici hale getiriyor. Aile, kayıp şahsın son görüldüğü yer veya tahliye sonrasında gidebileceği yerler konusunda bilgi sahibi olamadıklarını ifade ediyor.

Aile, Türk'ü gören veya duyanların en yakın polis karakoluna veya kendilerini aramasını bekliyor.