Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi, öğrencilerin yeni dönemde okula uyum sağlamaları için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, yöreye özgü lezzetlerden çiğköfte yoğrularak 63 metrelik dürüm yapıldı.

Etkinlik, üniversitenin kampüsünde bulunan Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Etkinliğe, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, çiğköfte yapma ustası Şef Ali Keskin, öğrencilerin yardımıyla 63 metre uzunluğunda bir çiğköfte dürüm yaptı. Dürüm, katılımcılara ikram edildi.

Etkinliği değerlendiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Yeni döneme başlayan öğrencilerimize hoş geldiniz demek için bu etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte, hem öğrencilerimizi bir araya getirerek kaynaşmalarını amaçladık hem de Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinden çiğköftenin tanıtımını yapmayı hedefledik. Öğrencilerimizin bu etkinlikten keyif aldıklarını görmek bizleri mutlu etti" dedi.

63 metrelik çiğköfte dürümü, Guinness Dünya Rekorları'na aday gösterilecek.