Kahramanmaraş Valiliği de konuyla ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, testler sırasında siren ve diğer uyarı sistemlerinin devreye gireceği, ancak bu durumun herhangi bir tehlike arz etmediği ve vatandaşların paniğe kapılmamaları gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların herhangi bir acil durum olmaksızın yapılacak bu testler sırasında normal yaşamlarına devam etmeleri ve uyarıların bir tehlike anlamına gelmediğinin bilincinde olmaları istendi.

Testlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması halinde, Kahramanmaraş’ta ikaz ve alarm sistemlerinin tam kapasiteyle çalışabilirliğinin sağlanacağı ifade ediliyor. Bu süreç, il genelindeki acil durumlara daha etkin bir şekilde müdahale edilmesine katkı sağlayacak.

Editör: Yunus Firdevsoğlu