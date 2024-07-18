İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesine düzenlediği saldırıda Diyab ailesinin evi bombaların hedefi oldu.

Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilirken saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere yakınları Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından veda etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)