Düzenlenen Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin diğer Siyasi Parti temsilcileri iş insanları ve davetliler katılım sağladı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını genel kurulda yeniden Başkan Seçilen Şerafettin Özcan yaptı.

Daha sonra kürsüye Gelen Müsiad Genel Başkanı Mahmut Asmalı köklü bir geleneğe sahip MÜSİAD’ın Kahramanmaraş Şubesi genel kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise MÜSİAD’ın ülke ve dünya genelinde yaygın bir ağa sahip olduğunu dile getirerek attıkları her adımın başarıyla sonuçlandığına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından hediyeler takdim edilerek program toplu aile fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.