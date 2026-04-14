Mahkeme iflas kararını verdi

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Nisan 2026 tarihinde aldığı kararla HK Kundura’nın iflasına hükmetti.

Kararla birlikte şirketin konkordato süreci sona erdirilirken, görevlendirilen komiserlerin yetkileri de kaldırıldı.

Kurtarma planı yeterli olmadı

Şirket yönetimi, mali yapıyı toparlamak amacıyla daha önce konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak sunulan yeniden yapılandırma planları finansal krizi aşmaya yetmedi.

Mahkeme, şirketin borçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu değerlendirerek tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi.

1948’den bugüne uzanan bir marka

Temelleri 1948 yılında atılan ve uzun yıllar Yeşil Kundura adıyla faaliyet gösteren şirket, Türkiye ayakkabı sektörünün en bilinen markalarından biri olarak öne çıkıyordu.

2025 yılında isim değişikliğine gidilerek HK Kundura unvanı kullanılmaya başlanmıştı.

Ekonomik kriz ve nakit sıkışıklığı etkili oldu

Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve finansal yükler nedeniyle şirket ciddi bir nakit sıkıntısı yaşamaya başladı.

Geçici mühlet ve ek süreye rağmen toparlanamayan firma, sonunda iflas kararıyla faaliyetlerini sonlandırdı.

Sektörde yankı uyandırdı

Türkiye genelinde geniş bayi ağına sahip olan markanın iflası, hem iş dünyasında hem de tüketiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Şirketin varlıklarının tasfiyesi ve alacaklılara yönelik süreçlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.