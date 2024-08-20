Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 9 Ağustos Cuma günü görkemli bir açılışla başladı ve büyük ilgiyle devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımla gerçekleşen fuar 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oldu.

Kültürel, sanatsal ve eğlenceli etkinliklerin bir arada sunulduğu fuar, vatandaşlara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer alan "Bizim İçin Şampiyon" sinema gösterisi, her yaştan izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Özellikle çocuklar ve aileler için ilgi odağı haline gelen bu özel gösterim, fuarın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Sinema keyfinin yanı sıra, fuarın diğer bölümlerinde çeşitli konserler, sergiler ve gösterilerle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuluyor.