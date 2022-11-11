8 yaşındaki Julio Otero Fernández, sürüngen tarafından suya sürüklendiğinde Kosta Rika'nın Limón kentindeki Matina Nehri'ni ziyaret ediyordu.

Sadece diz seviyesinin altındaki suda sıçrayan çocuk, timsaha hedef olarak ailesinin gözü önünde nehrin daha derin yerlerine sürüklendi.

Çocuğun cesedi hala bulunamadı.

Talihsiz çocuğun sürüklendiği sırada anne ve babası da nehir kenarındaydı ancak çocuklarını timsahın elinden kurtaramadı.

Ebeveynleri Don Julio Otero ve Margini Fernández Flores, yaşları 3 ile 16 arasında olan diğer dört çocuğunu korumak amacıyla şimdi Nikaragua'ya taşınmayı planlıyor.

Yetkililer hala küçük Julio'nun cesedini arıyor, ancak son günlerde şiddetli yağmur nedeniyle zorluk çektiklerini söylüyorlar.