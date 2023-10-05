Rusya'da yaşlı kadın, çekilen tomografiyle hayatının şokunu yaşadı.

Çekilen tomografide yaşlı kadının beyninde 3 cm uzunluğunda bir iğne tespit edildi.

Savaş sırasında Sovyetler Birliği'nde gıda kıtlığı yaygındı ve birçok insan yoksulluk içinde yaşıyordu.

Doktorlar, bu sebeple 80 yaşındaki kadının, ebeveynleri tarafından gerçekleştirilen başarısız bir çocuk düşürme girişimi nedeniyle bu durumda olduğunu düşünüyor.

Durumunun kötüleşmesinden korkulduğu için iğnenin çıkarılmamasına karar verildi.

"Kıtlık yıllarında bu tür vakalar nadir değildi"

Rusya'nın Sakhalin bölgesindeki yerel sağlık departmanı, şu ifadeleri kullandı:

Kıtlık yıllarında bu tür vakalar nadir değildi. Anne ve babası muhtemelen, İkinci Dünya Savaşı sırasında çocuklarını ölüme göndermeye karar vermişti. Doğduğundan beri 3 cm uzunluğundaki iğneyle yaşıyor.

"İğne sol parietal lobuna girdi"

Yerel sağlık departmanı, "İğne sol parietal lobuna girdi, ancak amaçlanan etkiyi yaratmadı; kız hayatta kaldı." diyerek, hastanın yaralanma nedeniyle baş ağrısından hiçbir zaman şikayet etmediğini ve herhangi bir tehlike altında olmadığını da sözlerine ekledi.

Durumunun ilgili hekim tarafından takip edildiği belirtildi.