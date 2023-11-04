Kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerince "Çengel Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda, 30 bin 126 litre etil alkol, 15 bin 300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3 bin132 şişe kaçak sahte alkollü içki, bin 497 adet boş şişe, 2 bin 364 adet bandrol, 2 bin 658 adet alkol aroması, 2 bin 134 adet etiket ele geçirildi.

25 adet yasadışı "Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi" tespit edildi.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.