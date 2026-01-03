Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden A101, 3 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunu yayınladı. Her hafta yoğun ilgi gören kampanya listesinde bu hafta da temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, atıştırmalıklardan ev ihtiyaçlarına kadar birçok üründe cazip fiyatlar dikkat çekiyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bütçesini korumak isteyen tüketiciler, A101 aktüel kataloğunda yer alan indirimleri yakından takip ediyor. Sınırlı stoklarla satışa sunulan ürünler, hem mağazalarda hem de A101 online kanallarında müşterilerle buluşuyor.

A101 Haftanın Yıldızları kampanyası kapsamında sunulan fırsatları kaçırmamak için güncel katalogları düzenli olarak incelemek büyük avantaj sağlıyor. 3 Ocak 2026 tarihli A101 indirimleri, alışveriş planı yapanlar için önemli fırsatlar sunuyor.

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL

Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 219,50 TL

Kemal Kükrer Nar Ekşisi 250 ml 172,50 TL

Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 99,50 TL

Barilla Makarna 500 gr 42,95 TL

Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 69,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 65 TL

Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 65 TL

Fİnish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 32'li 179 TL

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 159 TL

Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 109 TL

Kaanlar Tereyağı 500 gr 235 TL

Kebir Tereyağı 500 gr 260 TL

Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 159 TL

Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1 Kg 129 TL

Piliç Döner 200 gr 67,50 TL

Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 65 TL

Çokça Kahvaltılık Sos 300 gr 39,50 TL

McVitie's Saklıköy Sütlü Kremalı Tam Tahıllı Bisküvi 4x100 gr 54,50 TL

Xroll Pötibör Bisküvi 1 Kg 63,50 TL

Milka Bubbles Çikolata 97 gr 59,50 TL

Torku Freama Kakaolu Fındık Krema 400 gr 72,50 TL

Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 145 TL

