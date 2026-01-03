New York Times’a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da gerçekleştirilen operasyonun başarılı olduğunu savundu. Trump, başarının arkasında güçlü bir planlama ve sahadaki askeri unsurların bulunduğunu belirterek, “Çok iyi bir planlama vardı, çok güçlü ve çok yetkin askerler görev aldı. Açıkçası son derece başarılı bir operasyondu.” ifadelerini kullandı.

Operasyon için Kongre’den yetki alınıp alınmadığı ve bundan sonraki sürece ilişkin soruların ise Mar-a-Lago’da düzenlenecek basın toplantısında yanıtlanacağını söyledi.

Operasyonu Delta Force Gerçekleştirdi

CBS News’e konuşan ABD’li yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sırasında başkent Caracas’ta ve çevre bölgelerde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Venezuela Olağanüstü Hal İlan Etti

Venezuela hükümeti, saldırıların arkasında ABD’nin olduğunu öne sürerek ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan edildiğini duyurdu. Trump ise Venezuela’da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Buna karşın Venezuela yönetimi, Maduro’nun nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduğuna dair kanıt talep ettiklerini bildirdi.

Savunma Bakanı’ndan ABD’ye Sert Tepki

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ülkesinin ABD tarafından hedef alındığını belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Lopez, saldırıların sivil ve askeri bölgeleri hedef aldığını, ölü ve yaralılarla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. ABD’yi, Venezuela’nın stratejik kaynaklarını ele geçirmek ve yönetim değişikliği dayatmakla suçladı.

ABD’den Seyahat Uyarısı

ABD’nin Bogota Büyükelçiliği, yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlarına Venezuela’ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, Venezuela’nın ABD’nin seyahat uyarı sisteminde “Seviye 4: Seyahat Etmeyin” kategorisinde yer aldığı vurgulandı ve ülkedeki ABD vatandaşlarının güvenlik gerekçesiyle Venezuela’dan ayrılmalarının şiddetle tavsiye edildiği bildirildi.