Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan F.Y., kişisel bakımı için anlaştığı bir güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı. Lazer epilasyon işlemi sırasında kollarında şiddetli acı hisseden talihsiz kadın, işlem sonrasında kollarının su topladığını ve yanıklar oluştuğunu fark etti.



Hastanede Tedavi Altına Alındı

Olayın hemen ardından hastaneye başvuran F.Y., kollarındaki yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı. Doktorların müdahale ettiği genç kadının kollarında hatalı işleme bağlı ciddi doku hasarı oluştuğu tespit edildi. Günlük hayatını sürdürmekte zorlanan F.Y., merkezden aldığı hizmetin "hizmetten çok eziyete" dönüştüğünü belirtti.

"Daha Önce de Mağdur Olanlar Var"

Güzellik merkezinin hatalı ve ehliyetsiz işlem yaptığını öne süren F.Y., yaşadığı mağduriyetin peşini bırakmayacağını söyledi. İlgili merkez hakkında suç duyurusunda bulunan kadın, şu iddialarda bulundu: "Sadece ben değil, öğrendiğim kadarıyla birçok kişi bu merkezde benzer sorunlar yaşamış. Başkalarının canı yanmasın, bu merkez hakkında gerekli işlemler bir an önce yapılsın."

Uzmanlardan Uyarı: "Cihaz ve Sertifika Kontrolü Yapın"

Yaşanan bu skandalın ardından uzmanlar, lazer epilasyon yaptıracak vatandaşları uyardı. İşlemin yapılacağı merkezin ruhsatlı olup olmadığının, cihazların bakımının ve işlemi yapan personelin uzmanlık sertifikasının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.