Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdıklarını açıklamıştı.

Diplomatların verdiği bilgiye göre, AB ülkeleri Suriye’nin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi, kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.