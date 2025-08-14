ABDPOST.COM

15 Ağustos’tan itibaren ABD’ye göçmen olmayan vize başvurularında önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Buna göre, B1/B2 turist vizeleri hariç tüm göçmen olmayan vize türlerinde başvuru sahipleri artık konsoloslukta bizzat mülakata katılmak zorunda olacak. Yeni uygulama, 14 yaş altı ve 79 yaş üstü başvuru sahiplerini de kapsıyor.

Mülakat zorunluluğu getirilen başlıca kategoriler arasında mürettebat vizelerinin yenilenmesi ile F, M ve J tipi öğrenci vizelerinin yenileme başvuruları da bulunuyor. Oguz Law’ın aktardığı bilgilere göre, bu düzenleme özellikle öğrenci ve çalışma vizelerinde süreci doğrudan etkileyecek.

Kimler Mülakattan Muaf?

Tam geçerlilik süresine sahip B-1, B-2 veya B1/B2 vizelerini, önceki vizenin bitiminden itibaren 12 ay içinde yenileyen başvuru sahipleriDiplomatik veya resmi vize türlerinde başvuru yapanlar:A-1, A-2G-1, G-2, G-3, G-4C-3 (akredite yetkililerin hizmetlileri, yardımcıları veya kişisel çalışanları hariç)NATO-1’den NATO-6’ya kadar olan vizelerTECRO E-1 vizeleriOguz Law uzmanları, bu muafiyetlerin yalnızca belirli şartlar sağlandığında geçerli olacağını vurguluyor.

Turizm ve İş Vizelerinde Muafiyet Şartları

ABDPost.Com'un haberine göre B1/B2 gibi göçmen olmayan turizm ve iş vizelerinde mülakattan muafiyet için şu şartlar aranacak:

Başvurunun vatandaşı olunan veya ikamet edilen ülkede yapılmasıDaha önce vize reddi alınmamış olmasıGörünür ya da potansiyel bir uygunluk sorununun bulunmamasıÖnceki vize düzenlendiğinde en az 18 yaşında olunmasıAncak konsolosluk görevlileri, bu koşullar sağlansa bile gerekli gördükleri durumlarda yüz yüze mülakat talep edebilecek.

Oguz Law, başvuru sahiplerinin belgelerini eksiksiz hazırlamalarını ve randevu tarihlerini kaçırmamalarını öneriyor.