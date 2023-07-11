ABD'de Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Pasifik Okyanusu kıyılarından güney batısındaki çöllere ve doğusundaki Florida eyaletine kadar uzanan bölgede, aşırı sıcaklıkların etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu hat çevresinde yaşayan yaklaşık 37 milyon bölge sakininin, zaman zaman hayati tehlikelere yol açan sıcaklık artışlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Aşırı sıcaklıkların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği kaydedilen açıklamada, bu süreçte ısıya bağlı hastalıkların da artabileceğine dikkat çekildi.

El Nino başladı: 2024'ün Dünya'nın en sıcak yılı olması bekleniyor

El Nino başladı: 2024'ün Dünya'nın en sıcak yılı olması bekleniyor

Açıklamada, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te geçen yıl, art arda 9 gün 43 derecenin üstünde seyreden sıcaklıkların, bu yıl yaklaşık 18 gün boyunca aynı derecenin altına düşmeyeceği tahmini paylaşıldı.

El Paso'da sıcaklık 1951'den bu yana ilk defa 42 derecenin üstüne çıktı

Phoenix'te sıcaklıkların 17 Temmuz'a kadar 45 derece civarında kalacağı öngörülen açıklamada, nüfusu yoğun eyaletlerden Florida'nın bazı bölgelerinde de termometrelerin 16 Temmuz'a kadar 43 dereceye ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi kıyısındaki Texas'ın El Paso kentinde hafta sonu, sıcaklığın 1951'den bu yana ilk defa 42 derecenin üstüne çıktığı kaydedildi.