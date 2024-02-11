ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildiri sonrasında 15 günlük inceleme süresinde satış sürecini durduracak itiraz gelmedi. Böylelikle süreçle ilgili kurumlar arasında görüşmelerin başlamasının önünde engel kalmadı.

ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı.



