Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, şeker üretim serüveninin tarımsal faaliyetin yanında ortak inancın, kararlılığın ve kalkınma azminin ürünü olduğunu söyledi.

Uşak ve Alpullu'da 1926'da atılan ilk adımın ekonomik bağımsızlık hedefinin somut ifadesi olduğunu belirten Polat, "O gün toprağa düşen tohumlar zamanla fabrikalara dönüşmüş, şehirleri büyütmüş, kırsala umut olmuş ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenmiştir." dedi.

Bugün "şeker sektörü" denildiğinde, yalnızca bir üretim alanından değil tarımdan sanayiye, lojistikten teknolojiye uzanan büyük bir ekosistemden söz edildiğini vurgulayan Polat, bu ekosistemin çiftçinin emeği, sanayicinin yatırımı, çalışanların gayreti ve akademik dünyanın katkısıyla ayakta durduğunu dile getirdi.

Polat, bu yapının önemli taşıyıcılarından Türkşekerin uzun yıllar sektörün gelişimine yön veren, farklı paydaşları bir araya getiren güçlü bir yapı olarak öne çıktığını kaydetti.



İklim değişikliği, su kaynaklarının etkin kullanımı ve gıda arz güvenliğinin sektörün öncelikli gündem başlıkları olması gerektiğine işaret eden Polat, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede daha verimli, daha sürdürülebilir ve doğayla uyumlu üretim modellerine yönelmek ortak sorumluluğumuzdur. Dijitalleşme, yenilikçi tarım uygulamaları ve bilimsel yaklaşımlar da sektörümüzün geleceğini şekillendirecek temel unsurlar olacak. Şeker üretiminin temel taşını oluşturan çiftçimizin desteklenmesi ve üretimde sürekliliğin sağlanması hayati önem taşımaktadır.

'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, şeker sektörünün sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve üretim kapasitesi önemli bir avantajımız. Bu potansiyeli daha ileriye taşımak, ancak ortak akıl, güçlü işbirliği ve kapsayıcı yaklaşımla mümkün olacaktır."

Polat, bir asır önce büyük inançla başlayan bu yolculuğun bugün aynı kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Her pancar tohumu, yalnızca toprağa değil bu ülkenin geleceğine ekilmektedir." ifadesini kullandı.