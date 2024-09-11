6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası, kardeş ülke Azerbaycan’ın yardımları hız kesmeden devam ediyor.

Azerbaycan, depremden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için önemli projeler hayata geçirirken, bu kapsamda yapımını tamamladığı Azerbaycan Mahallesi’nde bulunan Haydar Aliyev İlkokulu’nun açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ve diğer siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bakanlık olarak deprem bölgelerine her türlü desteği verdiklerini ifade ederek kardeş ülke Azerbaycan’a yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.