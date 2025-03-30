Kahramanmaraş, bayramın ilk ışıklarıyla birlikte tarifsiz bir hüzne ev sahipliği yaptı. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’yi derinden sarsan o büyük depremin acısı, aradan geçen zamana rağmen ilk günkü tazeliğini korurken, Ramazan Bayramı’nın neşesi bu kez buruk bir anlam taşıdı. Şehrin kalbinde açılan derin yaraların simgesi haline gelen Kapıçam Mezarlığı, bayram sabahında sevenleriyle buluşan deprem şehitlerinin yakınlarının ziyaretleriyle dolup taştı.

Bayramlıklarını giyinmiş, ellerinde çiçeklerle mezarlığa akın eden Kahramanmaraşlılar, sevdiklerinin toprağa emanet edildiği kabirlerin başında bir araya geldi.

Anne babalar evlatlarının, eşler birbirlerinin, kardeşler can yoldaşlarının mezar taşlarını okşarken, gözyaşları adeta toprağa karıştı.

Yükselen her bir dua, göğe ulaşan her bir fısıltı, kaybedilenlerin ruhlarına birer rahmet dileğiydi. Bayramın coşkusu yerini derin bir hüzne bırakırken, mezarlığın sessizliği, yüreklerdeki dinmek bilmeyen acıyı daha da belirginleştirdi.

Çocukların minik elleriyle bıraktığı rengarenk çiçekler, bayramın umudunu yeşertmeye çalışırken, yetişkinlerin hüzünlü bakışları, o kara günlerin unutulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kapıçam Mezarlığı’nda yaşanan bu duygusal tablo, depremin üzerinden aylar geçmiş olsa da, acının hala ne kadar taze olduğunu ve Kahramanmaraş halkının yüreğinde derin izler bıraktığını gösterdi. Bayramın sevinci, yitirilen canların acısıyla harmanlanırken, geride kalanlar sevdiklerini dualarla anarak, onların hatıralarını yaşatmaya devam etti.

Bu bayram, Kahramanmaraş için sadece bir kutlama değil, aynı zamanda acıları paylaşma, dayanışma ve birbirine kenetlenme günü oldu.