Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer öncülüğünde düzenlenen programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Bayram ziyaretlerinin ilk durağı Kapıçam Şehir Mezarlığı oldu. Protokol üyeleri burada kabirleri ziyaret ederek hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar etti. Bayramın manevi ikliminin hissedildiği ziyarette, vatandaşlarla da bir araya gelindi.

Kapıçam’daki programın ardından Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki heyet, Gaziantep Çevre Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti. Görev başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaşan heyet, özveriyle görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Uygulama noktasında durdurulan sürücüler ve vatandaşlarla da sohbet eden protokol üyeleri, iyi bayramlar temennisinde bulundu. Daha sonra Kırım Mezarlığı’nı ziyaret eden heyet, burada da kabir başında dualar ederek bayram ziyaretlerini sürdürdü.

Program kapsamında son olarak Şeyh Adil Mezarlığı’na geçen protokol üyeleri, öncelikle şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehit kabirlerine karanfil bırakan heyet, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlar için dua etti.

Programın en duygusal anlarından biri ise menfur okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin kabirleri başında yaşandı.