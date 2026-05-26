Yarın idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde Kahramanmaraş İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, Aksu TV mikrofonlarına konuştu.

Müftü Güller, kurban ibadetinin kimlere vacip olduğu, kurbanlık hayvanların taşıması gereken özellikler ve kurban ibadetinin fazileti hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Kurbanın; akıl sağlığı yerinde, temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlara vacip olduğunu ifade eden Güller, maddi imkânı bulunmayan kişilerin ise kurban kesmekle yükümlü olmadığını söyledi.

Kurbanlık hayvanların sağlıklı, belirlenen yaş sınırını doldurmuş ve herhangi bir ciddi kusurunun bulunmaması gerektiğini belirten Güller, ibadetin usulüne uygun yerine getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kurban ibadetinin paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden İl Müftüsü Güller, bayramların toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu söyledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı da kutlayan Güller, bayramın İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.