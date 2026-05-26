Bayram sofralarında özellikle et tüketiminin ölçülü olması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Mert, yeni kesilen etlerin hemen tüketilmesinin sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini belirtti. Etin uygun koşullarda bir süre dinlendirildikten sonra tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade eden Mert, vatandaşların porsiyon kontrolünü ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Dengeli beslenmenin bayram sürecinde de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Mert, et tüketiminin yanında sebze, salata ve lif açısından zengin gıdaların da sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini kaydetti.

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlı ve şekerlemelerin kontrollü şekilde tüketilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Mert, aşırı şeker tüketiminin özellikle kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için risk oluşturabileceğini ifade etti.

Yeterli su tüketiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Mert, bayram boyunca sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarının korunmasının önemine işaret etti.