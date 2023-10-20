Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl çeşitli suçlardan tutuklandı.

Çocukları Elif Nur ile Y.T. (10) ve M.T. (13) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangül Kurumlu'nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı.

Elif Nur, geçen yıl 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce, şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, 'Çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Elif Nur'un babaannesi Cihangül Kurumlu da 4 gün sonra yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede, Elif Nur'un halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangül Kurumlu hakkında Elif Nur'a yönelik 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, devlet korumasına alınan diğer 2 kardeşe yönelik ise 'Eziyet' suçlamasıyla 6 yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın ilk duruşmasına Cihangül Kurumlu, Deniz Tiftik ve Sezer Tiftik, tutuklu bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Sanıklar, savunma yapmak için bizzat duruşmaya gelmeyi talep ederek ifade vermedi.

"Elif Nur zaten zayıf bir kızdı"

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar Cihangül Kurumlu Kayseri’den, Deniz Tiftik Sakarya’dan ve Sezer Tiftik ise Eskişehir Kapalı Cezaevi’nden getirilerek katıldı.

Hakim karşısındaki ilk savunmasını yapan Sezer Tiftik, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Ölen yeğeni Elif Nur’un zayıf bir yapıya sahip olduğunu öne süren amca Sezer Tiftik, “Yeğenlerim için oyuncaklar ve akülü arabasına kadar aldım. Benim orada olduğum sürüce yeğenlerimde herhangi bir anormallik görmedim. Yeğenlerimi dövmedim aç bırakmadım. Evde birkaç ay kaldım ama eve gelip para bırakıp ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyordum. Evde sabit olarak kalmadım.

Elif Nur zayıf bir kızdı zaten. Eve geldiğim zamanlarda öyle bir zayıflama ya da anormallik görmedim. Ben böyle bir konudan yargılanmaktan hoşnut değilim. Benim olayla ilgim yoktur. Yeğenim öldüğünde Antalya’daydım” dedi.