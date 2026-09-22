İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüzlüklere yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda düğmeye basıldı.

İstanbul ve Aydın'da Eş Zamanlı Baskınlar

Yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Bakan Gürlek’ten Net Mesaj: "Hakların Takipçisi Olacağız"

Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alanlara karşı hukuk mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız! Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir."

Soruşturmanın Bilançosu Netleşiyor

Güncel operasyonla birlikte dosyadaki genel tablo da netlik kazanmaya başladı:

Soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Osmaniye'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı İçeriği Görüntüle

Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı.

44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri titizlikle devam ediyor.

Firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor.

Mali Boyut ve Malvarlıkları İncelemede

Olayın sadece adli boyutuyla sınırlı kalmadığı, mali yönünün de en ince detayına kadar incelendiği bildirildi. Suçtan elde edilen haksız kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önüne geçilmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması için tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde uygulanıyor. Yetkililer, hukuken sorumluluğu tespit edilen kim olursa olsun adalet önünde hesap vereceğini vurguluyor.