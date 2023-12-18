Adana Büyükşehir Belediyesi'nde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri belediyeye yönelik harekete geçti.

Rüşvet operasyonu düzenlendi

Belediye bünyesinde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Binaya giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı.

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Çok sayıda gözaltı var

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)