Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "KB-4304" ekipleri, Ayvacık açıklarında, Çakmak Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.
Lastik botla Hıyarlık mevkisinden karaya çıkan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen aynı ülkeye mensup 2'si çocuk 10 düzensiz göçmeni de kurtararak kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Editör: Yunus Firdevsoğlu