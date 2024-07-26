Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD'de görülen duruşmaları devam ediyor.

20 Haziran'da görülen duruşmada kefalet ile tahliye talebi mahkeme tarafından reddedilen Timur Cihantimur'un avukatları 23 Temmuz'da bir kez daha tahliye talep etti.

Cihantimur'un tekrar tahliye talebi konusunda da mahkemenin kararı bekleniyor.

Şahsın iadesine ilişkin nihai kararın ise 15 Ekim'de yapılacak celsede verileceği öngörülüyor.

Savcı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini talep etti

Anne Eylem Tok'un ise 1 Temmuz'da gerçekleştirilen duruşmada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

23 Temmuz'da ise duruşma savcısı, mütalaasında Tok'un TCK'nın 281 ve 283'üncü maddelerini ihlal ettiğini, Türkiye'nin iade antlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini, şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunması sebebiyle ABD mevzuatı uyarınca şüpheli Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar verilerek Dışişleri Bakanlığı'nın iade ve teslim kararını beklemek üzere tutuklu kalmasını talep etti. Tok'un iadesine ilişkin nihai kararın, 11 Eylül'de hükme bağlanacağı öngörülüyor.

Mahkemeye sunulan karar önerisi yanlış yorumlandı

Bakanlık, 25 Temmuz'da basında yer alan haberlerde Eylem Tok'un iadesine karar verdiği belirtilse de bahse konu haberlerin, ABD savcılık makamı tarafından, 11 Eylül tarihli celsede şahsın iadesine karar verilmesi halinde onaylanmak üzere 23 Temmuz'da mahkemeye sunulan karar önerisinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.