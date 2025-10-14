Adana'da 'hırsızlık' suçundan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelevler Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan İbrahim K'nin 'hırsızlık' suçundan hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA