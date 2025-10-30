Olay, Dağlıoğlu Mahallesi’nde gerçekleşirken, çocuğun ailesi hemen polise başvurarak şikayette bulundu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı ve kısa süre içinde şüpheli Orhan A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

İddiaya göre, şüpheli Orhan A., iş yerine torpil attığı gerekçesiyle çocuğu kovaladı ve bu sırada darp etti. Olayın ardından 8 yaşındaki çocuk ailesiyle birlikte sağlık kontrolünden geçirilirken, şüpheli Orhan A. da Adana Adli Tıp Birimi’nde gerekli sağlık muayenesinden geçirildi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Orhan A. hakkında adli süreç başlatıldı.