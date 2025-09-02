“Sanatçılarımıza Sahip Çıkıyoruz” Projesi

Mahalle Muhtarı Ömer Atiz, 3 ay önce kültürel değerleri yaşatmak ve genç nesillere tanıtmak amacıyla projeyi başlattı.

Profesyonel sokak sanatçıları Alper Ağca ve Çağatay Kayarlı tarafından yapılan çalışma, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 2 ayda tamamlandı.

A A 20250902 38994223 38994219 A D A N A D A B I N A L A R I N D U V A R L A R I N A M U S L U M G U R S E S V E F E R D I T A Y F U R U N R E S I M L E R I C I Z I L D I

Renkli Grafitiler Mahalleyi Değiştirdi

Grafiti çalışmalarıyla yıpranmış binaların cephesi yenilenirken, mahalle duvarları rengarenk bir görünüme kavuştu.

Adana’da Binaların Duvarlarına Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un Resimleri Çizildi
Foto Galeri: Adana’da Binaların Duvarlarına Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un Resimleri Çizildi
İçeriği Görüntüle

Muhtar Atiz, projeyi şöyle değerlendirdi:

Adana'da akrabasının evine tabancayla ateş açan zanlı yakalandı
Adana'da akrabasının evine tabancayla ateş açan zanlı yakalandı
İçeriği Görüntüle

“Mahalledeki gençler, çocuklar ve aileler çalışmayı çok beğendi. Binaların duvarları artık daha güzel ve gösterişli görünüyor. Sanatçılarımızın isimlerini sokaklarımıza da vereceğiz.”

A A 20250902 38994223 38994215 A D A N A D A B I N A L A R I N D U V A R L A R I N A M U S L U M G U R S E S V E F E R D I T A Y F U R U N R E S I M L E R I C I Z I L D I

Mahalleli Memnun: “Artık Buluşma Noktası Oldu”

Mahalle sakinlerinden Salih Öztürk, projeyi şu sözlerle anlattı:

“Buralar artık birer buluşma noktası haline geldi. Artık biri ‘Neredesin?’ diye sorduğunda, ‘Müslüm Gürses’in ya da Ferdi Tayfur’un portresinin önündeyim’ diye tarif edeceğiz.”

48 yıldır mahallede yaşayan Songül Çevik ise, şarkılarıyla büyüdükleri sanatçıların resimlerini görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.