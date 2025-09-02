Adana’da Binaların Duvarlarına Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un Resimleri Çizildi

“Sanatçılarımıza Sahip Çıkıyoruz” Projesi

Mahalle Muhtarı Ömer Atiz, 3 ay önce kültürel değerleri yaşatmak ve genç nesillere tanıtmak amacıyla projeyi başlattı.

Profesyonel sokak sanatçıları Alper Ağca ve Çağatay Kayarlı tarafından yapılan çalışma, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 2 ayda tamamlandı.

Renkli Grafitiler Mahalleyi Değiştirdi

Grafiti çalışmalarıyla yıpranmış binaların cephesi yenilenirken, mahalle duvarları rengarenk bir görünüme kavuştu.

Muhtar Atiz, projeyi şöyle değerlendirdi:

“Mahalledeki gençler, çocuklar ve aileler çalışmayı çok beğendi. Binaların duvarları artık daha güzel ve gösterişli görünüyor. Sanatçılarımızın isimlerini sokaklarımıza da vereceğiz.”

Mahalleli Memnun: “Artık Buluşma Noktası Oldu”

Mahalle sakinlerinden Salih Öztürk, projeyi şu sözlerle anlattı:

“Buralar artık birer buluşma noktası haline geldi. Artık biri ‘Neredesin?’ diye sorduğunda, ‘Müslüm Gürses’in ya da Ferdi Tayfur’un portresinin önündeyim’ diye tarif edeceğiz.”

48 yıldır mahallede yaşayan Songül Çevik ise, şarkılarıyla büyüdükleri sanatçıların resimlerini görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.