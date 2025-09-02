Yaz Transfer Dönemi Ne Zaman Sona Eriyor?

TFF’nin aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi (yaz transfer sezonu):

📌 30 Haziran 2025’te başladı.

📌 12 Eylül 2025’te sona erecek.

Bu tarihe kadar kulüpler son transferlerini gerçekleştirip kadrolarını şekillendirecek.

Kış Transfer Dönemi Ne Zaman?

Yeni yılın ilk transfer fırsatı ise ikinci transfer ve tescil dönemi olacak:

📌 5 Ocak 2026’ta başlayacak.

📌 10 Şubat 2026’da sona erecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor İçin Kritik Süreç

Dört büyükler başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüpleri, 12 Eylül’e kadar transfer çalışmalarını tamamlamak zorunda. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar için bu süreç çok daha kritik önem taşıyor.