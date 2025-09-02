UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına katılacak takımlar için kadro bildirimi süreci başladı. 2025-2026 sezonunda Türkiye’den Galatasaray doğrudan lig aşamasında mücadele edecek. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise, kulüplerin UEFA’ya kadro bildirimini ne zamana kadar yapabileceği.

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Monaco’da gerçekleştirildi. Çekilişle birlikte 36 takımın lig aşamasındaki torbaları ve maç takvimi belirlendi.

Kadro Bildirimi İçin Son Tarih

UEFA’nın açıkladığı takvime göre kulüpler, A listesi ve B listesi oyuncularını en geç:

📌 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece, saat 01.00’e kadar UEFA’ya bildirmek zorunda.

Bu tarihten sonra ekleme/çıkarma yapılamıyor. Sadece ara transfer döneminde sınırlı değişiklik hakkı tanınıyor.

Galatasaray İçin Anlamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yapacağı son takviyeleri bu tarihe kadar kadroya dahil etmek zorunda. Bu nedenle transfer sürecinin bitimiyle birlikte gözler, UEFA’ya gönderilecek resmi listeye çevrilecek.