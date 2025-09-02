Filenin Sultanları Çeyrek Finalde

Slovenya karşısında etkili bir oyun ortaya koyan millilerimiz, set vermeden galip gelerek bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde güçlü rakip ABD ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye - ABD Maçı Ne Zaman?

Türkiye ile ABD arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Türkiye - ABD Maçı Saat Kaçta?

Karşılaşma, 16.30’da başlayacak.

Türkiye - ABD Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Müsabakanın yayıncı kanalı henüz resmi olarak açıklanmadı. Bilgi netleştiğinde haberimiz güncellenecek.