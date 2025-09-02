Ederson Transferi KAP’a Bildirildi

Fenerbahçe, Brezilyalı file bekçisi Ederson için Manchester City ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, sürecin tamamlanmasıyla birlikte transferi resmen noktalamış olacak.

Ederson’un Fenerbahçe’deki Maaşı Belli Oldu

Kulüpten yapılan açıklamada;

“Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes’in transferi konusunda kulübü Manchester City ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11 milyon Euro ödenecektir.” denildi.

Sarı-Lacivertlilerden Dev Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, dünya futbolunun en önemli kalecilerinden biri olan Ederson’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldızın transferi, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

Taraftarda Büyük Heyecan

Ederson transferinin resmiyet kazanmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük bir coşku yaşadı. Deneyimli file bekçisinin kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.