Beşiktaş, transfer döneminde sürpriz bir hamleye imza atmak üzere. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’nin milli yıldızı Cengiz Ünder için yeniden harekete geçti.

Beşiktaş, Cengiz Ünder İçin Fenerbahçe ile Masada

27 yaşındaki milli futbolcunun adı bir kez daha Beşiktaş ile anılıyor. Kartal yönetimi, Cengiz Ünder’i kiralık olarak kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların oyuncuyla anlaşma sağladığı, transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin vereceği karara odaklandığı öğrenildi.

Daha Önce İptal Olmuştu

Geçtiğimiz haftalarda Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi, maddi nedenler ve taraftarların sosyal medyadaki tepkisi nedeniyle son anda iptal edilmişti. Ancak bu kez tablo farklı görünüyor.

Sergen Yalçın Transferi İstiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder transferine sıcak baktığı ve yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin olumlu yanıt vermesi halinde milli yıldız, Beşiktaş forması giymeye hazırlanacak.