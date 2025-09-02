Kulüpten Resmi Açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, oyuncumuz Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.”

Yeni Macera İspanya’da

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla Premier Lig deneyimi yaşayan 28 yaşındaki Amrabat, artık LaLiga’da forma giyecek. Faslı yıldızın kısa süre içinde Sevilla’ya giderek takıma katılması bekleniyor.