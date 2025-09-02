Kulüpten Resmi Açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüz, oyuncumuz Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.”

1733404094706 Assdlkglsaskdgl

Yeni Macera İspanya’da

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla Premier Lig deneyimi yaşayan 28 yaşındaki Amrabat, artık LaLiga’da forma giyecek. Faslı yıldızın kısa süre içinde Sevilla’ya giderek takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın maliyetini açıkladı! Fiyat dudak uçuklattı!
Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın maliyetini açıkladı! Fiyat dudak uçuklattı!
İçeriği Görüntüle

D78Ebd84 Olqgnyrza7Csvl2Btmh6P