"Yeni Bir Serüvene Adım Atmak İstiyorum"

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, “Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray’dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Tarihi Transferi

Bu transfer, Galatasaray’ın kaleci pozisyonunda yaptığı en yüksek bonservisli anlaşmalardan biri olarak tarihe geçti. Uğurcan Çakır’ın kısa süre içinde resmi imza için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Uğurcan Çakır'ın maliyeti açıklandı!

Galatasaray, Trabzonspor’un kaptanı ve milli kaleci Uğurcan Çakır’ı 33 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.