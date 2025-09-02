Güvenlik Kameraları Gerçeği Ortaya Çıkardı

7 Ağustos’ta Karaelbistan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzünü kapatan bir şahsın apartman dairesinin kapısına benzin dökerek ateşe verdiği görüldü.

Ekran Görüntüsü 2025 09 02 003011

Büyük Maddi Hasar Meydana Geldi

Şahsın sorumsuz eylemi sonucu çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla gelerek alevleri kısa sürede söndürdü. Dairede büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

79 kişi gözaltına alındı, 46 kişi tutuklandı
Ekran Görüntüsü 2025 09 02 003004

Polis Saldırganın Peşinde

Olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kundaklamayı gerçekleştiren kişinin kimliğini belirlemek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ekran Görüntüsü 2025 09 02 003026