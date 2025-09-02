Transfer Resmileşti

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Yusuf Akçiçek’in bonservisiyle birlikte takıma katıldığı bildirildi. Genç futbolcunun sözleşme süresi ve detaylı transfer şartları da kamuoyu ile paylaşıldı.

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Canlı Yayın! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor!
UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Canlı Yayın! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor!
İçeriği Görüntüle

685941D1E2704E7145D09534

Bonservis Bedeli

Fenerbahçe’nin, Yusuf Akçiçek için ödediği bonservis bedeli merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun bonservisinin X milyon euro karşılığında alındığını duyurdu.

1756563784168 Psd 43

Gelecek Planları

Henüz genç yaşta olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek’in, Fenerbahçe’nin gelecekteki kadro planlamasında önemli bir yer tutması bekleniyor.