Transfer Resmileşti

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Yusuf Akçiçek’in bonservisiyle birlikte takıma katıldığı bildirildi. Genç futbolcunun sözleşme süresi ve detaylı transfer şartları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Bonservis Bedeli

Fenerbahçe’nin, Yusuf Akçiçek için ödediği bonservis bedeli merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun bonservisinin X milyon euro karşılığında alındığını duyurdu.

Gelecek Planları

Henüz genç yaşta olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek’in, Fenerbahçe’nin gelecekteki kadro planlamasında önemli bir yer tutması bekleniyor.