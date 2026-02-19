Üçdutyeşilova Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan okul servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü.

Kazada sürücü ile 8 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 9 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.