Sahur ve İftar Saatlerine Göre Günlük Planlar

Ramazan’ın başlamasıyla birlikte aileler sahur saatine göre günlük düzenlerini planlamaya başladı. Özellikle erken sahur saatleri, evlerde uyku ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine neden olurken, iftar öncesi alışverişlerde de gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor.

Çarşı ve Pazarlarda Ramazan Yoğunluğu

Kent merkezinde fırınlar, tatlıcılar, hurma satan işletmeler ve marketlerde Ramazan öncesi yoğunluk dikkat çekiyor. Vatandaşlar iftar sofraları için alışverişlerini erkenden yaparken, Ramazan’a özgü ürünlere olan talep de artmış durumda.

Kahramanmaraş'ta İlk İftar Heyecanı

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Kahramanmaraş’ta manevi atmosfer hissedilmeye başlandı. Sahur ve iftar vakitlerini merak eden vatandaşlar için 2026 Ramazan imsakiyesi açıklandı. Buna göre, Ramazan ayının ilk gününde Kahramanmaraş’ta iftar saat 18.22’de yapılacak. Sahur ve iftar vakitleri Ramazan boyunca her gün birkaç dakika değişiklik gösterecek.

Kahramanmaraş’ta Ramazan Atmosferi Hissediliyor

Ramazan ayıyla birlikte Kahramanmaraş’ta sokaklar, çarşılar ve evler Ramazan ruhuna bürünmeye başladı. İftar sofraları için yapılan hazırlıklar, paylaşma ve dayanışma kültürünü de beraberinde getirirken, kent genelinde Ramazan ayının manevi havasının gün geçtikçe daha da hissedilmesi bekleniyor.