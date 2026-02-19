Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Zeytin Çayı’nın debisi yükselirken, su seviyesinin aniden artması sonucu çay kenarında bulunan bir vatandaş karşı kıyıda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgedeki çalışmalar kapsamında iş makinesi desteğiyle kurtarma operasyonu başlatıldı. Kepçe yardımıyla bulunduğu noktadan alınan vatandaş, güvenli alana ulaştırıldı.

Yetkililer, bölgede yağışların bir süre daha etkili olabileceğini belirterek vatandaşları dere yatakları ve su kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.